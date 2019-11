Cidades Homem é baleado em Aparecida de Goiânia Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima

Um jovem de 25 anos foi baleado, na manhã desta sexta-feira (15), no estacionamento de uma casa de eventos, às margens da BR-153, no setor Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A vítima foi atingida com um tiro na perna. O Corpo de Bombeiros está a caminho do local para socorrer o rapaz. Ainda não há informações sobre ...