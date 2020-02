Cidades Homem é atropelado por caminhonete após veículo invadir pista contrária, em Aparecida de Goiânia Motorista deixou o local sem prestar socorro; vítima foi encaminhada ao Huapa

Um homem foi atropelado por uma caminhonete no início da tarde deste sábado (1º), no Residencial Brasicon, em Aparecida de Goiânia. Um vídeo feito por uma testemunha mostra o momento em que o motorista do veículo avança pelo canteiro central da via e atinge um pedestre, que ainda não foi identificado. A Polícia Civil investiga se o atropelamento foi intencional. No vídeo,...