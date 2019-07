Cidades Homem é atropelado por ônibus do Eixo no terminal da Praça da Bíblia A vítima teve ferimentos leves nas costas e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)

Um homem de 23 anos foi atropelado na noite desta segunda-feira (22) por um ônibus da linha Eixo Anhanguera, no terminal da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário. A vítima teve ferimentos leves nas costas e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). De acordo com o ferido, o veículo somente o derrubou, sem passar p...