Cidades Homem é assassinado no centro comercial de Uruana Silvio Adriano de Oliveira, que estava num veículo Camaro, foi surpreendido na tarde desta segunda-feira (7) na porta da academia onde estava a namorada

Em Uruana, município a 156 km de Goiânia, a Polícia Civil começou a investigar o assassinato do empresário Silvio Adriano de Oliveira ocorrido na tarde desta segunda-feira (7) no centro comercial da cidade. O homem, que dirigia um veículo Camaro, estacionou diante de uma academia onde estava a namorada e foi executado a queima roupa por alguém que emparelhou um carro c...