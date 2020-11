Cidades Homem é assassinado na Rua 7, no Setor Oeste, em Goiânia Polícia Civil investiga o crime, ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (27)

Um homem foi assassinado no início da tarde desta sexta-feira (27) na Rua 7, no Setor Oeste, em Goiânia. As informações preliminares são da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), que confirmou o crime. O corpo já foi retirado do local e levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil começou as investigações, mas ainda não repassou mais detalh...