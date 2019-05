Cidades Homem é agredido com pauladas no Setor Vila Nova, em Goiânia Vítima estava frente a uma agência bancária quando foi agredida

Um homem foi agredido a pauladas na tarde desta sexta-feira (10), na Rua 215, no Setor Vila Nova em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima com aproximadamente 50 anos estava de frente a uma agência bancária quando o agressor chegou e o golpeou com um pedaço de madeira. Após os golpes, o suspeito fugiu e a vítima caiu inconsciente. Uma equipe da corporação presta...