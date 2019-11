Cidades Holandês preso por tráfico é encontrado morto no Presídio de Planaltina Dennis Petronella Marcel Gerardus Vanweersch vivia no Brasil e ostentava riqueza adquirida com o crime. Ele foi encontrado morto na cela e a suspeita é que ele tenha se matado

O holandês radicado no Brasil Dennis Petronella Marcel Gerardus Vanweersch, de 40 anos, foi encontrado morto ontem pela manhã em uma das celas do presídio estadual de Planaltina de Goiás, a 259 km de Goiânia. Inicialmente a morte dele é tratada como suicídio, já que ele estava sozinho na cela e foi encontrado ao lado de uma das grades com um lençol preso ao pescoço. A morte ...