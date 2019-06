Cidades “Hoje sou um homem mais feliz”, diz engenheiro

O engenheiro aposentado Wilson Honorato, após a publicação de reportagem do POPULAR, foi surpreendido com o convite do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, para acompanhá-lo na reabertura do Mutirama. “Eu posso te dizer que hoje sou um homem mais feliz”, comentou, depois de ajudar Iris Rezende a cortar a fita de reinauguração, acionar alguns brinquedos, e percorrer o p...