Cidades Trabalhador do campo e alfabetizado na velhice, senhor de 80 anos se forma em História na UEG José Gomes Ferreira foi orador de sua turma em formatura virtual realizada nesta terça-feira (2)

Quando deixou Nova Módica, município do Vale do Rio Doce, no norte de Minas Gerais, aos 25 anos e recém-casado, José Gomes Ferreira buscava um lugar onde pudesse criar sua família. Sem saber ler nem escrever, soube que em Goiás poderia ter uma vida melhor, longe da fome que insistia em bater à porta dos moradores na região onde nasceu. Nesta terça-feira (2), O POPULAR o...