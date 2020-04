Neste domingo, 26 de abril, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, as atenções das autoridades de saúde se voltam para 35% da população brasileira que convivem com pressão alta, sendo que metade deste porcentual não tem ideia do problema. Relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) revelam que hipertensos estão entre os grupos mais vulneráveis às complicações da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Estudo realizado em Wuhan, na China, epicentro da pandemia que assusta o planeta, mostrou que 48% das pessoas que morreram em razão da doença tinham hipertensão.

Por aqui, a Liga de Hipertensão Arterial da Universidade Federal de Goiás (UFG) e profissionais vinculados às Sociedades Brasileira de Cardiologia e de Hipertensão Arterial estão mobilizados para alertar a população sobre o inimigo silencioso. “Cerca de 50% dos hipertensos são assintomáticos. Por isso as doenças cardiovasculares, como enfarte e acidente vascular cerebral (AVC), predominam em nível mundial”, afirma o cardiologista Vinícius Marques Rodrigues. Ele ressalta que boa parte das pessoas não se preocupa em aferir a pressão e só chega aos consultórios médicos com uma doença estabelecida.

A enfermeira Maiara Magri, de 31 anos, descobriu há três anos, por acaso, que era hipertensa. Foi durante exames de rotina. “O médico fez a aferição e a pressão arterial estava 17 por 10. Me preocupei e passei a aferir em várias situações, sempre com alterações. Inicialmente tentei controlar modificando o estilo de vida, mas não teve jeito. O médico prescreveu medicamentos.” Maiara, filha de pais hipertensos, passou a se exercitar regularmente e mudou os hábitos alimentares, reduzindo ingestão de sódio e sal. “Com a pandemia fico muito apreensiva por estar no grupo de risco. Como sou profissional da saúde, a possibilidade de exposição ao vírus é maior.”

A enfermeira não está sozinha. O médico legista e clínico geral Wagner Teixeira Rodrigues, 57 anos, redobrou os cuidados. Há seis anos soube que estava hipertenso e passou a se cuidar. Os remédios fizeram efeito e, sentindo bem, abandonou os medicamentos que controlavam a pressão arterial. Agora, acometido de cansaço físico, sudorese e fraqueza, voltou ao cardiologista. “Houve um relaxamento da minha parte e quero consertar isso, ainda tenho muito para viver.” Temendo o contágio pelo novo coronavírus, o médico aderiu ao isolamento e ampliou os cuidados na proteção pessoal no trabalho. “Tenho muito medo, por isso me cuido. A hipertensão não aumenta o risco de contrair o vírus, mas se isso acontecer a pessoa fica mais susceptível às complicações.”

O casal de funcionários públicos aposentados, Hélio e Dulce Cruvinel, de 69 anos e de 72, respectivamente, está fechado em casa desde o início da quarentena. A partir de vários picos de pressão alta em 2012 acarretados por muito estresse no trabalho ela se conscientizou de que era mesmo hipertensa. Ele descobriu por acaso, durante exames de rotina. “Achei que precisava me medicar apenas de vez em quando, mas não, os remédios são para sempre”, conta Dulce. Ela passou a frequentar uma academia cinco vezes por semana e a alimentação familiar segue as orientações de uma nutricionista. “Nesta pandemia estamos tomando todos os cuidados”, diz Dulce.

Danos no organismo

O cardiologista Nelson Siqueira, do Hospital do Coração Anis Rassi, traduz os danos no organismo humano provocados pela hipertensão. “Um sistema cardiocirculatório que trabalha com pressão alta fica mais musculoso. Os vasos sanguíneos, endurecidos para suportar a pressão, e acabam se dilatando. É como se a pessoa executasse em um dia, o trabalho que faria em dois. Ao longo dos anos, com as alterações da circulação sanguínea, surgem problemas como lesões de pequenos vasos atingindo a retina e os rins e nos grandes vasos que levam sangue para a cabeça, das coronárias que irrigam o coração, da aorta e das artérias que levam sangue para os membros inferiores.

Estas alterações circulatórias, lembra o médico, provocam problemas como isquemias e derrames cerebrais, anginas, enfartes, aneurismas, isquemias dos membros inferiores, para citar alguns. “Cerca de 35% da população adulta, acima de 18 anos, é hipertensa. O porcentual sobe para 70% na camada acima de 70 anos. Quando a gente fala em hipertensão é exatamente pela gravidade que ela traz para a população. Uma boa parcela não sente nada no início e não se trata, por isso a importância de diagnosticar, aferir a pressão com frequência.”

Atenção na pandemia

A Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) colocou à disposição de hipertensos um email para dúvidas sobre o problema. Questionamentos devem ser encaminhados para covid19@sbh.org.br. Pelo email especialistas respondem dúvidas exclusivamente sobre hipertensão, podendo ou não estarem ligadas ao Covid-19.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) lançou o Programa de Telecardiologia em parceria com a Conexa Saúde para esclarecer dúvidas dos portadores de doenças cardiovasculares e facilitar o acesso dos pacientes aos cardiologistas. A entidade enfatiza que portadores de comorbidades associadas às doenças cardiovasculares possui taxa de letalidade de até 10,5% quando contraída a infecção pelo novo vírus. A plataforma virtual de telecardiologia da SBC, está disponível no portal da entidade no link telecardiologia.cardiol.br, para cardiologistas associados e profissionais de outras especialidades médicas de maneira gratuita durante a pandemia.

Recomendação é diminuir sal e aumentar exercícios

O sal é o vilão mor da hipertensão por conter sódio, uma substância que, em excesso, retém mais líquido e aumenta o volume de fluidos nos vasos sanguíneos. O sódio está presente também em alimentos industrializados. Vários estudos mostram que o brasileiro ingere 9,34 gramas de sal por dia, quase o dobro das 5 gramas recomendadas pela OMS. “Reduzir a ingestão de sal é o primeiro passo para evitar e controlar a doença”, aponta o cardiologista Vinícius Rodrigues. O médico lembra que comer mais frutas e verduras, manter o peso adequado, fazer atividade física regularmente, dormir bem, evitar alimentos gordurosos e fazer exames de saúde rotineiros são decisões fundamentais para barrar a hipertensão e, por consequência, várias outras doenças.

O também cardiologista Nelson Siqueira explica que a grande maioria das hipertensões não possui uma causa definida, podendo surgir a partir de características genéticas ou por maus hábitos. No Brasil, o índice de obesidade cresceu 67,8% entre 2006 e 2018, segundo dados da pesquisa do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde. E a obesidade é o principal fator para hipertensão. A proliferação das cadeias de fast food, imitando o estilo de vida norte-americano, contribuiu demasiadamente para a explosão de pessoas acima do peso no País.

Um indivíduo é classificado como hipertenso quando sua pressão arterial fica maior ou igual a 14 por 9 na maior parte do tempo. O ideal é que, na aferição, o resultado seja 12 por 8. “É importante que as pessoas saibam que 90% das hipertensões não têm cura, mas controle”, diz Nelson Siqueira. É por isso que o controle da pressão arterial deve ser realizado de forma sistemática e as orientações médicas seguidas à risca, sem suspensão de medicamentos por conta própria.

Liga de Hipertensão Arterial da UFG é referência

Está em Goiânia uma das mais importantes Ligas de Hipertensão Arterial do Brasil, referência no País e no exterior não apenas pelos serviços prestados, mas também pelo número de artigos científicos publicados. Sob a coordenação dos professores Weimar Sebba Barroso, da Faculdade de Medicina, e Ana Luíza Lima Sousa, da Faculdade de Enfermagem, ambos da UFG, a Liga, que funciona no Hospital das Clínicas, atende em média 500 pacientes por mês, com orientações multidisciplinares.

A Liga de Hipertensão Arterial da UFG completou 30 anos em outubro do ano passado. Além dos pacientes cadastrados, a equipe atende ainda mais de 200 outros por meio de pesquisas em parceria com o Ministério da Saúde. À frente do trabalho para atualizar as diretrizes brasileiras de hipertensão, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia a cada quatro anos, Weimar Barroso afirma que um dos grandes desafios de quem atua na área é convencer os pacientes de que, mesmo não sentindo nada, os problemas virão. “A partir do momento que a pessoa constata a hipertensão, as complicações podem levar de 10 a 15 anos para se manifestar.”

Weimar Barroso ressalta que hipertensão é a doença que mais mata no mundo, com 10 milhões de óbitos anuais. “Não podemos descuidar dos nossos pacientes, principalmente agora, durante a pandemia do coronavírus.” A Liga de Hipertensão Arterial está acompanhando os pacientes por telemonitoramento ao mesmo tempo em que desenvolve um modelo de telemedicina que será oferecido a instituições públicas e privadas. O cardiologista também vem participando de lives organizadas pela Sociedade Brasileira de Hipertensão.

Sintomas

Alteração na visão

Dor de cabeça frequente, principalmente na nuca

Falta de ar

Dor no peito

Palpitações

Tontura

Zumbido no ouvido



Fatores de risco

Envelhecimento

Estresse

Hábitos alimentares inadequados, como o consumo exagerado de sal e gordura

Histórico familiar

Obesidade

Sedentarismo

Sobrepeso

Tabagismo