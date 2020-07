Cidades Hidroxicloroquina não funciona para caso leve e moderado de Covid-19, mostra maior estudo brasileiro Participaram do ensaio clínico 667 pacientes de 55 hospitais, sob a coordenação de nove instituições

Um estudo brasileiro coordenado pelos principais hospitais privados do País aponta que a hidroxicloroquina, associada ou não ao antibiótico azitromicina, não tem eficácia no tratamento de pacientes internados com quadros leves e moderados de Covid-19. A pesquisa, publicada nesta quinta-feira (23), na renomada revista científica internacional The New England Journa...