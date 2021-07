Cidades HGG em Goiânia amplia terapia para elevar estima de transgênero Serviço conta hoje com 350 pacientes inscritos. Encontros ajudam a combater rejeição e relações abusivas

Foi no Grupo de Terapia Sexual para Mulheres Trans que a secretária Lívia Araújo Costa, de 25 anos, entendeu que os medos e as angústias que vinha enfrentando eram os mesmos de qualquer mulher, independentemente da orientação sexual. O programa, idealizado pelo Núcleo de Orientação Interdisciplinar em Sexualidade (Nois), do Serviço de Identidade de Gênero, Transexualidade...