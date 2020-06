Cidades Hemocentro-GO inicia coleta de plasma para ampla pesquisa sobre tratamento contra a Covid-19 Estudo do Hemocentro inicia coleta na próxima segunda- feira (22). Trabalho com anticorpos em laboratório particular fez aplicações em 30 infectados por coronavírus

Goiás desenvolve duas pesquisas sobre o uso do plasma - parte do sangue - em pacientes acometidos pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Até o momento, 30 foram tratados com o método e um organizador fala em retornos positivos por parte de médicos. Os trabalhos estão em fases distintas e têm objetivos específicos diferentes. Na próxima segunda-feira (22), o Hemocentro de...