Vida Urbana Hemocentro e Associação dos Hemofílicos promovem ação em Goiânia neste sábado (27) Programação prevê entrega de folders educativos, bolsas térmicas, apresentações musicais e atendimentos médicos

O Hemocentro e a Associação dos Hemofílicos do Estado de Goiás (AHEG) promovem, neste sábado (27), uma ação alusiva ao Dia Mundial da Hemofilia no Parque Lago das Rosas, das 9h às 11h, com o tema “Conscientização e Educação - o primeiro passo para o diagnóstico e tratamento eficaz”. A programação prevê entrega de folders educativos, distribuição de 50 bolsas térmicas a...