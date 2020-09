Cidades Hemocentro de Rio Verde faz campanha para doação de sangue Os interessados em doar podem fazer o agendamento pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone (64) 3613-1026

Com a difícil missão de abastecer os estoques durante a pandemia do novo coronavírus, o Hemocentro de Rio Verde, município do sudoeste goiano, está fazendo uma campanha de doação de sangue. De acordo com comunicado publicado pela Hemorrede Pública de Goiás (Hemogo), os interessados em doar podem fazer o agendamento pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone ...