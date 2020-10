Cidades Helicóptero da Força Nacional cai no Pantanal e deixa três feridos O Pantanal enfrenta o incêndio mais grave da sua história. Ao menos 26,5% do bioma já foi queimada

Um helicóptero da Força Nacional empregado no combate ao incêndio no Pantanal caiu nesta quinta-feira (8). O acidente ocorreu no município de Poconé (MT). Os três tripulantes sobreviveram e foram socorridos pela Marinha, segundo nota dos Ministérios da Defesa e da Justiça. O helicóptero, modelo Esquilo, havia saído de Corumbá. Os tripulantes foram levados a Cuia...