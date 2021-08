Cidades Helicóptero carregado de cocaína que caiu no MT está em nome de policial civil do DF À Folha ele afirmou ter comprado o helicóptero em 2017 para passeio e tê-lo vendido em maio deste ano por não ter dinheiro para pagar a documentação

Um helicóptero carregado com aproximadamente 300 quilos de cocaína caiu neste domingo (1º), em Poconé, município do Mato Grosso a 100 quilômetros de Cuiabá. O aparelho sofreu uma pane, conforme informações do Grupo Especial de Fronteira (Gefron-MT). Houve denúncia sobre a queda do helicóptero e as autoridades foram acionadas. De acordo com o jornal Folha de São Pa...