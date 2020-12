Cidades Helena e Miguel são os nomes preferidos dos brasileiros em 2020 Levantamento é resultado de pesquisa do Baby Center Brasil

Definitivamente, Helena e Miguel são os nomes favoritos da população brasileira no momento de batizar os filhos. É o que revela uma pesquisa do Baby Center Brasil que avalia os nomes mais utilizados e aqueles que caíram em desuso. De acordo com o site, cujo levantamento foi feito com base em cerca de 350 mil cadastros na plataforma digital gratuita de bebês nascid...