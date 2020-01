Cidades HDT e Materno serão referência para casos de coronavírus em Goiás Estado indicou unidades que foram divulgadas em lista do Ministério da Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) definiu duas unidades de referência no Estado para o atendimento a pessoas com suspeita do novo coronavírus. Trata-se do Hospital Estadual de Doenças Tropicais (HDT) e o Hospital Estadual Materno-Infantil, ambos em Goiânia. A lista de unidades de saúde que serão referência no País, voltados para o atendimento de casos...