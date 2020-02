Cidades HDT analisa casos de três mulheres para definir se há compatibilidade com o coronavírus De acordo com a CBN Goiânia, as mulheres internadas não estiveram nas proximidades de Wuhan, na China, onde ocorre o epicentro da epidemia

Três mulheres seguem internadas nesta quarta-feira (5) por precaução na área de isolamento do Hospital de Doenças Tropicais (HDT) no Jardim Bela Vista, em Goiânia. Elas manifestaram sintomas parecidos com os da infecção humana pelo novo coronavírus. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) informou, na terça-feira (4), que os casos passam por avaliação...