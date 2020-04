O Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus em Goiás (HCamp) já registrou 21 mortes desde sua abertura, em 26 de março deste ano. Segundo informações da unidade de saúde, 17 pessoas tiveram material testado para a infecção com o SARS-Cov-2, mas em apenas três deles o resultado foi positivo para a Covid-19. Em 14 análises o resultado foi negativo. A unidade ainda aguarda o resultado de quatro amostras.

Dos pacientes que entraram no HCamp desde a inauguração, 85% vieram de cidades do interior e 15% são da Capital. A maior parte, 71% são de pacientes do sexo masculino e, 29% do sexo feminino. Segundo a unidade informou, pacientes que chegam a ser internados nas unidades de terapia intensiva chegam com dependência de assistência ventilatória e monitoramento intensivo. Os outros pacientes, em unidades semicríticas são considerados estáveis.

O último boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 378 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no Estado, com 18 óbitos confirmados. Ainda existem 5.207 casos suspeitos em investigação, sendo que outros 1.978 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 126 amostras em análise.