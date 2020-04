Nas últimas 24 horas, o Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao coronavírus em Goiás (HCamp), em Goiânia, registrou mais duas mortes, totalizando assim 39 óbitos desde o início do seu funcionamento.

Em boletim divulgado na manha desta quarta-feira (29), a unidade informa que das 39 mortes, 13 testaram positivo para a Covid-19, 18 tiveram resultado negativo. Óbitos por causas indeterminadas são 2 e 6 seguem em processo de averiguação.

De acordo com as informações, a maioria dos pacientes, 87%, são do interior de Goiás e em sua maioria, 69%, são homens. Os pacientes internados nas unidades criticas estão com monitoramento intensivo e assistência ventilatória. Já os que estão nas unidades semicríticas estão estáveis.