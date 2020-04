Inaugurado no dia 26 de março, o Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus (Hcamp), localizado no Parque Acalanto, em Goiânia, foi a primeira unidade do Estado totalmente dedicada ao tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. Após onze dias de funcionamento, o balanço é positivo, de acordo com o diretor-geral do Hcamp e médico infectologista, Guillermo Sócrates Pinheiro de Lemos.

“O hospital acabou recebendo um quantitativo interessante de pacientes, sendo que mais de 75% foram atendidos e conseguimos dar alta, encaminhar para casa, para o seguimento da quarentena em casa. O restante acabou sendo internado, com uma parte na unidade semi-crítica (enfermaria) e outra parte na unidade crítica (intensiva). O balanço é positivo”, destacou o gestor, que lembrou que, nesta terça-feira (7), foram abertas dez novos leitos na unidade crítica (totalizando vinte). A abertura e utilização total dos 222 leitos é gradativa e será feita de acordo com a necessidade.

De acordo com a assessoria da unidade, o Hospital de Campanha de Goiânia já atendeu 135 pacientes, sendo que 96 já receberam altas médicas. Os oito óbitos que aconteceram na unidade ainda estão em investigação, ou seja, ainda não houve confirmação de morte por coronavírus no local. Vinte casos foram descartados para a Covid-19 e seis pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde com outras patologias.

O Hospital conta com 406 funcionários, sendo 89 médicos (de diversas especialidades) e 293 componentes da equipe multiprofissional (psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas), além de equipamentos de última geração. Porém, existe a intenção de aumentar o número. “Pacientes da unidade são muito críticos e estamos estudando aumento do quantitativo de profissionais por leito nas unidades críticas. Estamos estudando a readequação, pensando em ampliar”, admitiu Guillermo Sócrates. O diretor-geral também falou sobre a situação da unidade quanto a equipamentos e insumos. “Estamos bem abastecidos, em termos de insumos e EPIs. Porém, enfrentamos a dificuldade de todo país na questão de fazer um estoque mais prolongado desses insumos, uma vez que pode haver a acentuação da curva, o que aumentaria a demanda e gasto”, explicou o gestor.

Modelo

Na avaliação de Guillermo Sócrates, a experiência no HCamp pode servir como modelo para as demais unidades do Estado, que estão sendo preparadas para o combate ao novo coronavírus. “Desenvolvemos ferramentas de decisões estratégicas, de reuniões diárias para definir ações a serem tomadas, dados estatísticos coletados todos os dias. Tudo isso pode ser muito bem usado em outros hospitais para implantar metodologia de assistência segura e que seja eficiente também, para dar suporte”, salientou o diretor-geral do HCamp.

Uma das principais diretrizes adotadas pelo Hospital de Campanha é o chamado atendimento humanizado. “É a ampliação do trabalho, principalmente, da equipe de serviço social e psicologia, que fazem o trabalho de aproximar o familiar que está em casa da notícia do paciente que está internado”, detalhou Guillermo Sócrates. De acordo com o gestor, quando possível, existe ajuda para que pacientes que estão na enfermaria entrem em contato com a família por meio de videochamadas. Com pacientes em estado crítico, os familiares recebem maior número de atualizações sobre o estado de saúde.

A parte psicológica dos profissionais da unidade também preocupa a direção da unidade. “Um grande problema é que os próprios profissionais estão com uma ansiedade muito maior. Estamos preparando equipes de apoio psicológico aos profissionais, uma vez que percebemos, na primeira semana, que a carga de tensão do profissional é bem maior do que no Hospital de Trauma, por exemplo”, frisou Guillermo Sócrates.

Outra dificuldade enfrentada durante a pandemia, segundo o gestor é o monitoramento interno. “Temos uma equipe que está interna e uma externa dando apoio. É uma gestão que requer mais recursos humanos, uma vez que não podemos transitar livremente nas duas áreas ao mesmo tempo, requer um número maior de pessoas maior para fazer gestão adequada. Fui gerente do Hugol e estava dentro do pronto-socorro a todo momento, temos mais dificuldade de ter gestores participativos dentro da unidade crítica a todo momento”, destacou.

O serviço de telemedicina está sendo utilizado, inicialmente, para contatos entre médicos. “É super importante, mas ainda estamos utilizando com chamadas entre médicos, apoio dos especialistas, de áreas como cardiologia e nefrologia, por exemplo”, esclareceu.

Já os contêineres, colocados do lado de fora da unidade, devem ser começar a funcionar ainda no decorrer desta semana. “Serão usados para algumas utilidades, como o serviço especial que será voltado para a comunicação de óbitos. Através de uma vídeo câmera, o profissional médico, que está dentro da unidade, passará as informações para o familiar que se encontra do lado de fora, com apoio do serviço social e psicologia”, detalhou Guillermo.