Cidades HCamp em Águas Lindas será desmobilizado Secretaria Estadual de Saúde (SES) projeta a desmobilização da estrutura que teve o contrato prorrogado

Além do possível retorno às aulas presenciais, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) também projeta a desmobilização de estrutura voltadas exclusivamente ao atendimento de pacientes com Covid-19. É o caso do Hospital de Campanha de Águas Lindas. Construído com recursos do governo federal, a unidade deveria ter encerrado as atividades em 22 de setembro, conforme contra...