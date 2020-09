Cidades HCamp de Rio Verde paralisa atividades por tempo indeterminado As demandas da Covid-19 serão atendidas no Hospital Municipal, segundo a Secretaria Municipal de Saúde

O Hospital de Campanha (HCamp) de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, paralisou suas atividades por tempo indeterminado. Os casos de Covid-19 serão atendidos no Hospital Municipal. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclarece que a medida foi tomada “devido à queda significativa da taxa de ocupação de leitos nas últimas semanas no município”. A ação ta...