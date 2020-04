O Hospital de Campanha de Rio Verde começará a funcionar no próximo sábado (25). A unidade, localizada no Residencial Nilson Veloso, teve as obras concluídas, de acordo com o secretário de saúde do município, Eduardo Ribeiro. O objetivo da estrutura é dar suporte no atendimento aos pacientes infectados pelo novo coronavírus.

“Vamos colocar em funcionamento no sábado. Vai depender apenas agora da limpeza e da finalização da instalação do material, que lacra, veda ele, o que está sendo feito agora. A unidade já está toda equipada, com equipes contratadas. Teremos entre 90 e 100 funcionários, contando equipes médicas, clínica e de limpeza”, explicou.

O hospital de campanha de Rio Verde contará com cem leitos. Iniciadas no dia 17 de abril, as obras foram feitas com paredes modulares (que permitem instalação mais rápida). Foram adquiridos 30 módulos, além do aproveitamento de outros dez módulos - de uma escola e uma creche que funcionavam no local antes da pandemia do novo coronavírus. A prefeitura, que gastou cerca de R$ 2 milhões na compra das salas modulares e de equipamentos mobiliários, irá aproveitar, após a pandemia, as salas da nova unidade na saúde e na educação.

“É um hospital de passagem, não de alta complexidade, e sim de média complexidade. Atende o paciente que tiver sintomas mais pesados, mas que não necessita de cuidados especiais. Se não evoluir bem, entre 24h a 48h, será transferido para outra unidade, para atendimento”, detalhou Eduardo Ribeiro. Os pacientes serão encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Com o funcionamento da unidade, cerca de 90% das atividades econômicas do município devem ser retomadas a partir da próxima segunda-feira (27), conforme revelou o prefeito Paulo do Vale (DEM), em entrevista ao POPULAR, na terça-feira (21).

“(É importante) primeiro termos uma condição de fornecer, atender à população em caso mais severo de contaminação (do novo coronavírus). Até então, as coisas estavam travadas em Rio Verde. A partir do momento que tivermos uma condição, um suporte, poderemos reabrir o comércio, mas de forma muito seletiva, mais severa nos termos sanitários. Queremos que nossa população trabalhe e produza, mas não queremos pacientes nas filas (dos hospitais). Por isso, estamos agora, dando possibilidade para nossa cidade voltar à atividade quase normal, pois teremos local de suporte", salientou o secretário de saúde, Eduardo Ribeiro.