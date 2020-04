O Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus em Goiás (HCamp), em Goiânia, registrou 2 novas mortes nas últimas 24 horas, totalizando assim 41 óbitos na unidade desde o início de suas atividades. A informação foi atualizada na manhã desta quinta-feira (30).

A unidade explica ainda que deste total, 39 óbitos foram por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). De acordo com o boletim, subiu de 18 para 26 os pacientes que testaram negativo para a Covid-19 e permanece em 13 os casos positivos. Duas mortes foram por causas indeterminadas e até o final desta manhã, a unidade não possuía nenhuma morte em investigação.

Os casos suspeitos de estarem com o novo coronavírus são encaminhados para o Hcamp através da regulação. A unidade coleta material para exames dos pacientes que apresentam sintomas característicos e necessitam de internações nas unidades críticas e semicríticas.

De acordo com o boletim, a maioria das mortes é de homens transferidos do interior de Goiás. Os pacientes das unidades críticas estão com assistência ventilatória e monitoramento intensivo. Os internados nas unidades semicríticas apresentam quadros estáveis.