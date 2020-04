O Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao coronavírus em Goiás (HCamp), em Goiânia, registrou, até esta terça-feira (28), 30 mortes de pacientes por síndrome respiratória aguda grave (Srag), 12 deles com diagnóstico confirmado de Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). De acordo com o boletim emitido pela unidade de saúde nesta tarde, os outros 18 tiveram resultado negativo para a doença.

Ao todo, 37 pessoas morreram no HCamp, que é destinado ao atendimento de pacientes infectados pelo vírus. Cinco óbitos estão em processo de investigação e dois ocorreram por causas indeterminadas. Das vítimas, 30 eram oriundas do interior do Estado e sete eram da capital. Vinte e oito eram do sexo masculino e nove eram mulheres.

Atualmente, diz o hospital, estão internados nas chamadas Unidades Críticas pacientes com dependência de assistência ventilatória e monitoramento intensivo. Já nas Unidades Semi Críticas, estão pacientes estáveis. Não foi divulgado o número de pessoas hospitalizadas.