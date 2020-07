Cidades HCamp de Goiânia faz testagem de Covid-19 em esquema drive-thru Oferta faz parte do projeto ‘Dados do Bem’, do governo de Goiás, de testagem em massa para monitorar o avanço do coronavírus no Estado

Em entrevista ao POPULAR na tarde desta terça-feira (28), o diretor-geral do Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp), Guillermo Sócrates, informou que a unidade começa a oferecer testes RT-PCR para identificar o novo coronavírus, em esquema drive-thru, das 8h às 17h. A oferta faz parte do projeto ‘Dados do Bem’, do governo de Goiás, de testagem em massa para monitorar o ...