Previsto para ser entregue em 15 dias, o Hospital de Campanha de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal (DF), está praticamente pronto, mas ainda não foi repassado para a gestão do Estado de Goiás. Os trâmites estão sendo finalizados pelo Governo Federal, via Ministérios da Saúde (que atuou em parceria como o Ministério da Infraestrutura durante a obra), e a assinatura de contrato deve ocorrer até sábado (2), segundo o prefeito do município, Hildo do Candango.

“O Estado deverá assinar o contrato com Ministério (da Saúde) e receberá a estrutura, que já está pronta. A partir do momento que assumir a gestão, poderá fazer a contratação da Organização Social que vai gerir a unidade, dos servidores e finalizar a compra dos aparelhos, como monitores, respiradores e bomba de infusão, que vão completar os leitos de suporte avançado”, explicou.

A previsão dada pelo prefeito não está confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). Em live na tarde desta quarta-feira (29), o titular da pasta, Ismael Alexandrino, disse que está esperando o Ministério da Infraestrutura, responsável pela obra, passar o hospital para o Ministério da Saúde, que então repassará o novo HCamp ao Estado. Segundo ele, os trâmites devem ocorrer até a próxima segunda-feira (4).

A estimativa é que os atendimentos no Hospital de Campanha sejam iniciados na segunda semana de maio. Inicialmente, serão usados 40 leitos de suporte avançado. “Será gradativamente montado, podendo chegar até os 200 leitos totais, de acordo com a demanda. A contratação de profissionais também deve ser gradativa, aumentando o quantitativo quando necessário”, projetou o prefeito.

A previsão anterior era que a estrutura fosse entregue ao Estado na última segunda-feira (27). Porém, de acordo com o Ministério da Infraestrutura, alguns ajustes precisavam ser concluídos. “No momento, o espaço passa por ajustes de operacionalização e deve ser entregue ao Governo de Goiás nos próximos dias, para sua equipação e início de operação, conforme convênio acertado entre as partes. Dos dois ajustes pendentes (gás e energia), a central de gases já foi instalada sob a supervisão do Ministério da Infraestrutura. Quanto à instalação da central elétrica, cabe ao Estado junto à concessionária de energia”, informou, em nota a assessoria da pasta.

Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde não informou data para a conclusão dos trâmites e assinatura do contrato. “O Ministério da Saúde está finalizando uma nota técnica com orientações para funcionamento do hospital de campanha. A gestão deste hospital ficará sob a responsabilidade do Estado”, frisou a assessoria da pasta.

Uma reunião por videoconferência entre técnicos da secretaria de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde e da prefeitura de Águas Lindas, deve ser realizada nesta quinta-feira (30), informou o prefeito Hildo do Candango, para tratar de temas técnicos relacionados ao Hospital de Campanha e seu funcionamento.

Morte

Águas Lindas confirmou nesta quarta-feira a primeiro morte pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o morador da cidade, um homem de 63 anos, estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) inicialmente para a realização de uma cirurgia ortopédica. Porém teve complicações e, com sintomas de Covid-19, foi para a UTI. O exame, realizado dias atrás pelo Laboratório Central (Lacen), teve o resultado divulgado nesta quarta-feira, confirmando que o paciente estava com coronavírus.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de Saúde de Águas Lindas, a cidade tem 12 casos confirmados da doença, sendo cinco nos últimos três dias. Além disso, outros dois casos são tratados como suspeitos.