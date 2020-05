Cidades HCamp de Águas Lindas será repassado a Goiás nesta segunda-feira Ministério da Saúde assinou o acordo de cooperação na última sexta-feira (22). Hospital de Campanha com 200 leitos será gerido pelo Instituto dos Lagos

Construído pelo governo federal, o Hospital Campanha de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, será repassado ao Estado de Goiás às 10 horas desta segunda-feira (25). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a previsão é que a estrutura temporária, dedicada ao enfrentamento do novo coronavíus, comece a funcionar na semana seguinte após a entrega. Apesar de a o...