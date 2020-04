Primeira unidade construída pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Hospital de Campanha (HCamp) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, está com as obras em fase de finalização. A previsão é que a estrutura seja entregue ao governo de Goiás na próxima segunda-feira (27), mas a unidade temporária só deverá começar a funcionar na segunda semana de maio. A informação é do secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, que participou nesta quinta-feira (23) uma visita técnica ao local.

Projetado para oferecer 200 leitos de média e alta complexidade, sendo 40 críticos e 60 semicríticos, o HCamp já está mobiliado com mesas, cadeiras e camas, mas falta receber os equipamentos necessários. Além disso, o hospital temporário será gerido por uma organização social (OS) que ainda precisa ser contratada.

De acordo com Alexandrino, o Ministério da Saúde ainda não formalizou a entrega da obra para a Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO). “Sem a formalização não consigo contratar OS e nem dar andamento. Mas devem fazer isso amanhã (sexta-feira, 25) ou segunda (27)”, afirmou.

Após a entrega por parte do ministério, o secretário diz que precisará de, no mínimo uma semana para contratar a OS. O mesmo período é estimado para a aquisição de equipamentos básicos. A demora maior ocorrerá por conta dos respiradores. “Os ventiladores mecânicos devem demorar no mínimo 45 dias para a entrega, todo mundo pede muito prazo.”

O HCamp de Águas Lindas será um hospital regulado, ou seja, não será uma unidade de portas abertas. “Não é pronto-socorro. Não haverá aglomeração na porta. O paciente deverá buscar a unidade básica de saúde ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para lá é só referenciado, já vai para internar”, disse Alexandrino.

Expectativa

A obra, iniciada no dia 7 deste mês, tem 4.900 metros quadrados (m²) de tendas modulares montadas em um terreno de aproximadamente 10 mil m². Participaram da visita técnica o prefeito da cidade, Hildo do Candango, o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcello Costa, e representantes do Ministério da Saúde.

Hildo do Candango disse estar satisfeito com a conclusão da obra e elogiou a estrutura montada. “Gerou uma expectativa positiva no sentido de segurança, porque nossa região não tem nenhum leito de UTI. Passaremos a ter uma unidade com respiradores, bomba de fusão, o que traz uma certa segurança para a região”, afirmou.

O prefeito explica que, inicialmente, serão abertos 40 leitos de suporte avançado. “O restante será instalado gradualmente, de acordo com a necessidade, até chegar aos 200 leitos.”

Regionalização

Em diversas entrevistas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), já manifestou preocupação com a região do Entorno do DF. Isso porque a capital federal conta com uma alta taxa de infecção pelo novo vírus. Águas Lindas tem seis casos confirmados de Covid-19.

Além de Águas Lindas, o Entorno deverá receber mais dois hospitais para o enfrentamento da pandemia. Um deles será em Luziânia, com 80 leitos, e o outro em Formosa, com 60 leitos. A previsão é que as unidades entrem em operação em um prazo de 30 a 60 dias.

“As tratativas com Formosa estão bem avançadas”, disse o secretário. Mas a unidade não deve ser exclusiva para atender casos de Covid. Luziânia já conta com equipamentos, de acordo com Alexandrino, “está bastante avançado na contratação da organização social. Já foram feitas as visitas necessárias”.