Cidades HC-UFG está com 9 pacientes de Manaus na UTI Outros 10 estão em estado regular na enfermaria, segundo boletim divulgado na manhã de quarta (20)

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) divulgou na manhã desta quarta-feira (20), o boletim sobre os pacientes de Manaus (AM) com Covid-19 que foram transferidos para Goiás. A unidade de saúde recebeu 18 pacientes transferidos, mas uma mulher, esposa de um desses pacientes, chegou ao hospital e foi internada após dizer que estava com si...