Cidades Hashtag "A culpa é do Witzel" lidera no Twitter após morte de menina no Alemão Agatha Vitória Sales Félix estava com a avó em uma Kombi na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, quando foi atingida nas costas por uma bala de fuzil

Assuntos ligados à política nacional mobilizam o Twitter na manhã deste sábado (21). Dos dez assuntos mais comentados na rede social, a hashtag "A culpa é do Witzel" está em primeiro lugar, em referência à morte de uma menina de oito anos, que foi atingida por uma bala de fuzil da PM na noite desta sexta-feira (20), no Complexo do Alemão (RJ). Nas publicações, usuári...