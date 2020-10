Cidades Hans, Emerson, Sílvio, Thiago, Marcus e Frank: advocacia em Goiás teve mortes violentas em 2020 Profissionais foram assassinados a tiros dentro de escritórios e em semáforo, dentro de carro. Um deles foi encontrado sem vida no Rio de Janeiro

Em 2020, a advocacia goiana enfrentou perdas violentas com seis casos desde o início do ano. Mortes dentro de escritórios de advocacia, goiano encontrado morto no Rio de Janeiro e um profissional, que também era ex-policial federal, baleado em semáforo, dento de carro. A primeira morte foi a de Hans Brasiel, em Aruanã no dia 6 de fevereiro. Depois dele vieram Emerson T...