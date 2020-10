Cidades Hamburgueria que defendeu entregador recebe elogios e centenas de pedidos nas redes Ham Burguer divulgou nota de agradecimento aos internautas, que prometem se tornar clientes da lanchonete. Unidade diz que não deve abrir nesta terça-feira (27)

Após denunciar caso de racismo contra um entregador, a lanchonete Ham Burguer, de Goiânia, ganhou mais de 10 mil seguidores no Instagram. O crescimento ocorreu após denúncia feita pelos administradores do local, que registraram mensagens de ofensa raciais em uma entrega no Condomínio Aldeia do Vale. Além dos milhares de seguidores, a Ham Burguer recebeu ...