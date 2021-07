Cidades Haitianos que vivem em Aparecida de Goiânia preparam despedida para presidente assassinado Comunidade se organiza para a cerimônia. Os imigrantes vão parar na sexta-feira (23) para homenagear Jovenel Moïse, assassinado no último dia 7

O assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, na madrugada do dia 7 deste mês em sua residência nos arredores da capital Porto Príncipe, causou espanto e comoção em todo o mundo. Entre os imigrantes daquele país que vivem na região metropolitana de Goiânia não foi diferente. Ainda abalados com o episódio e com o rastro de violência que ele trouxe, aumentando o cl...