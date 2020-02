Cidades Haitiano é morto por policial da Rotam de folga no Parque das Laranjeiras, em Goiânia Segundo a ocorrência, Estabine Garby, de 33 anos, teria assaltado uma pessoa para levar o celular e reagiu à abordagem do policial

O haitiano Estabine Garby, 33 anos, foi morto na madrugada deste domingo, 23, no bairro Parque das Laranjeiras, região Sul de Goiânia, por um policial da Rondas Táticas Metropolitana (Rotam) que estava de folga. De acordo com a Polícia Civil, o homem teria reagido ao ser abordado pelo policial depois que uma pessoa o informou de ter sido assaltado por uma pessoa c...