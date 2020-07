Cidades Hackers suspeitos de desviar R$ 1 milhão são alvos de operação em Goiás e no DF A operação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e oito de prisão

Os municípios de Santo Antônio do Descoberto e Planaltina de Goiás são alvos de uma operação, nesta quinta-feira (30). A ação da Polícia Civil do Distrito Federal (DF) busca desarticular grupo suspeito de furtar dinheiro em contas bancárias, por meio de invasões hackers. A operação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e oito de prisão. Segundo as investigações, o esqu...