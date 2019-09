Cidades H&M anuncia suspensão de compra de couro do Brasil Grupo atribuiu decisão à preocupação ambiental com incêndios na floresta; 18 outras marcas tomaram decisão semelhante na semana passada

A H&M, segunda maior varejista de moda do mundo, anunciou na quinta-feira, 5, que suspendeu a compra de couro do Brasil por preocupações ambientais ligadas às queimadas na Amazônia. "Devido aos graves incêndios na parte brasileira da Floresta Amazônica e às conexões com a produção de gado, decidimos proibir temporariamente o couro do Brasil", informou a companhia e...