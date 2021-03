Cidades Há um ano, Brasil registrava a primeira morte por Covid-19 O óbito da paulistana Rosana Urbano, 57 anos, foi confirmado oficialmente no fim de junho

Há um ano ocorria a primeira morte oficialmente registrada por Covid-19 no Brasil: a paulistana Rosana Urbano, 57 anos, no Hospital Municipal Doutor Carmino Cariccio (zona leste), em um mundo em que as máscaras ainda não eram tidas como arma para a população contra a doença. A informação do óbito, porém, só foi confirmada oficialmente no fim de junho, em um retrat...