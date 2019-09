Cidades Há cinco dias, Bombeiros tentam combater incêndio em vegetação em Hidrolândia Ainda não há estimativa de área atingida. Fogo começou próximo a um condomínio

Desde o último sábado (31 de agosto), o Corpo de Bombeiros atua no combate a um incêndio em vegetação na zona rural de Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. O fogo começou por volta das 19 horas do sábado, próximo ao condomínio Águas da Serra, às margens da GO- 219. No total, sete viaturas e um helicóptero da corporação estão empenhados na ação e ainda não h...