Cidades Há 50 anos nascia o Mutirama em Goiânia Aniversário de centro de lazer é marcado por shows e programação para as crianças

Uma placa comemorativa descerrada nesta quinta-feira (14) pelo prefeito Iris Rezende e um show para as crianças na tarde desta sexta-feira são as atividades que marcam os 50 anos do Parque Mutirama, o espaço de lazer mais conhecido de Goiânia. Idealizado pelo atual prefeito e inaugurado sem a sua presença em 1969 em razão da cassação de seus direitos políticos dias antes, o p...