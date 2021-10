Cidades Gusttavo Lima diz que show não tem hora pra acabar e ressalta importância dos protocolos sanitários Evento marca a retomada dos shows na capital, após 1 ano e 7 meses

Durante a entrevista coletiva antes do show no estacionamento Serra Dourada, o cantor Gusttavo Lima disse estar feliz em fazer o primeiro grande evento teste na capital goiana. "Falo sempre que nosso segmento foi o primeiro a parar e está sendo o último a retomar as atividades", disse. Ele defende os protocolos e diz entender que as medidas são importantes para a...