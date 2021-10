Cidades Gusttavo Lima diz que show não tem hora para acabar e ressalta importância dos protocolos sanitários Evento marca a retomada dos shows na capital, após 1 ano e 7 meses

Acontece na noite deste sábado (23), no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia, o show do Gusttavo Lima que marca a volta desse tipo de evento na capital, após um ano e sete meses. É possível observar muitas pessoas no público sem máscara. Entre as regras sanitárias do evento, constam "uso de máscaras PFF2 ou N95 nos ambientes de circulação" e "distanciamento d...