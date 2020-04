O cantor Gusttavo Lima confirmou nesta quarta-feira (15) que a doação de R$ 500 mil, anunciada durante uma live no sábado (11), será para a Comunidade Terra do Sol em Aparecida de Goiânia. A informação foi repassada ao POPULAR por meio da assessoria de imprensa do artista que acrescentou que o encaminhamento se dará por meio de alimentos.

A assessoria do cantor afirmou ainda que os detalhes da doação estão em andamento, entretanto ainda não há uma data definida para a entrega. A doação para a comunidade, que fica localizada nas redondezas do aterro sanitário de Aparecida de Goiânia, vizinho ao Complexo Prisional, foi escolhida pelo cantor após receber um vídeo da líder comunitária Francisca Barbosa, de 39 anos.

Francisca conta que tomou a iniciativa após saber do histórico do artista que já ajudou outras famílias carentes. O resultado, segundo a moradora, trouxe ânimo à comunidade, que conta atualmente com quase 800 famílias. Segundo ela, a maior parte não possui uma casa construída e vive em barracas de lona. Apesar de não viverem mais do que catavam no lixão, extingo em 2013, a situação de vulnerabilidade social ainda existe na região.

Polêmica

Durante a transmissão ao vivo do show do cantor, Gusttavo Lima havia usado o termo “lixão” ao se referir ao local que a comunidade vive. No entanto, a prefeitura de Aparecida de Goiânia esclareceu que não existe mais lixão desde 2013, e que o local foi transformado em um aterro sanitário.

A líder comunitária Francisca Barbosa, que fez o apelo, teria enviado duas gravações: Uma mostrando como a comunidade era antes, com pessoas em meio ao lixo e outra gravação mostrando como é atualmente. Nelas, ela aponta a carência do local, mas o primeiro vídeo, o mais impactante, teria sensibilizado o Embaixador, como Gusttavo Lima é conhecido pelos fãs, e pode ter causado o equívoco na fala do cantor.

A prefeitura de Aparecida de Goiânia garante que “é bem-vinda (a doação) e se coloca à disposição para ajudá-lo.”