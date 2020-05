Cidades Gustavo Mendanha testa negativo para Covid-19 O Prefeito de Aparecida de Goiânia não apresentava sintomas, mas fez o teste na ação realizada pela prefeitura no sistema de drive-thru

O Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, realizou o exame RT-PCR para a Covid-19 na última sexta-feira (22) e testou negativo. O gestor da cidade não apresentava sintomas, mas fez o teste na ação realizada pela prefeitura no sistema de drive-thru. Gustavo publicou o resultado do seu exame no Twitter, veja: Nesta sexta-feira, durante o lançamento do d...