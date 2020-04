O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha e o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, anunciam durante uma live, às 10h desta segunda-feira (27), as novas medidas adotadas para conter o avanço do coronavírus na cidade.

Entre os assuntos a serem abordados estão a expansão da capacidade de atendimento do Hospital Municipal de Aparecida (Hmap), ampliação da testagem do novo coronavírus na cidade e a flexibilização para reabertura do comércio local a partir desta terça-feira, 28 de abril.