Vida Urbana Guindaste encosta em fiação elétrica e caminhão pega fogo em Anápolis; veja vídeo Apesar do susto, não houve feridos

Um caminhão pegou fogo, nesta quinta-feira (18), na Rua Israel Pinheiro, no Jardim Alvorada, em Anápolis, a cerca de 55 km de Goiânia. O fogo teria começado após o guindaste do veículo, que estava na entrada de uma prestadora de serviços, atingir os fios da rede elétrica. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros explicou que o contato com da rede com o equipamento gerou ...