Cidades Guindaste cai sobre casas ao lado da Marginal Botafogo, em Goiânia Perícia vai apurar o que pode ter causado problema. Três operários que trabalhavam na obra de construção de viaduto ficaram levemente feridos. Casas danificadas passarão por avaliação da Defesa Civil que vai decidir sobre possível interdição do imóvel

Um dos guindastes usados nas obras do Complexo Viário da Jamel Cecílio tombou na manhã desta terça-feira (7) e atingiu uma casa, próxima a Marginal Botafogo, além de um veículo. O acidente aconteceu por volta das 11h10 da manhã e três operários que manipulavam as máquinas ficaram levemente feridos, foram atendidos pelos Bombeiros ainda no local e não precisaram de atendimento h...